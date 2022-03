Finisce la tragedia del ponte Corleone, scatta l’immediata riapertura delle due corsie

Arriva l’attesa ordinanza del Comune di Palermo che farà saltare il tappo sul Ponte Corleone. Il provvedimento – emanato dal capo area del settore Mobilità Urbana, sulla scorta della relazione della Icaro Progetti – prevede la riapertura su due corsie in entrambe le carreggiate di viale Regione sia in direzione Trapani e sia Catania. Restano per il momento chiuse le bretelle laterali di accesso al ponte.

Il Servizio di Mobilità Urbana del Comune di Palermo, dopo quanto relazionato dalla Icaro Progetti nell’ambito delle attività di verifica, progettazione e manutenzione del Ponte Corleone, con apposita ordinanza, relativa alla transitabilità con limitazione dei carichi consentiti, ha stabilito la realizzazione di due corsie per senso di marcia, centrate rispetto alla carreggiata esistente, con corsia di marcia a destra larga 3,5 m e destinata ai veicoli con carico fino 44 t e corsia di sorpasso a sinistra larga 3,0 m e destinata ai veicoli con carico fino 7,5 t. Il limite di velocità sarà di 50 Km/h sul ponte dove sarà in vigore anche il divieto di sorpasso ai mezzi pesanti.

