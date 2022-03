A Palermo l’Italia non vince, addio ai Mondiali

A Palermo l’Italia non si qualifica ai Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva. Gli Azzurri, a Palermo, sono stati sconfitti 1-0 dalla Macedonia del Nord.

Una partita brutta e incolore per gli azzurri che non riescono a concretizzare sotto porta. Al 90′ in rete Trajkovski per la Macedonia.

Una disfatta per gli azzurri che hanno gestito la gara, attaccato ma senza riuscire a fare male alla Macedonia che con un tiro in porta sul finire della sfida ha chiuso i giochi e affronterà martedì il Portogallo per la finale dei playoff per un posto ai Mondiali in Qatar. All’88’ i cambi per l’Italia: entrano Joao Pedro ed esce Berardi, fuori Mancini ed entra Chiellini. Non bastano però a portare l’Italia ai Mondiale in Qatar. “C’è delusione – ha detto Giorgio Chiellini -, abbiamo fatto una buona partita, c’è mancato segnare. Non siamo stati presuntuosi, abbiamo pagato gli errori fatti da settembre. Siamo delusi e affranti, ora serve ripartire. Per approfondire: Da Palermo passa il sogno dei Mondiali, Barbera soldout per la Nazionale L’Italia batte il Belgio 2-1 e va in semifinale a Euro2020 Italia sul tetto d’Europa, cielo azzurro a Londra

