Raro fenomeno meteo a Pantelleria, cade la neve

La neve a Pantelleria, un evento rarissimo che ieri si è verificato con grande stupore degli isolani e le foto adesso fanno il giro del web. Così sull’isola, che per posizione geografica è più vicina all’Africa che alla Sicilia, sono caduti alcuni fiocchi di neve e lo stupore è stato tanto.

Erano decenni che a Pantelleria non arrivava la neve che è caduta copiosa in località Nikà, vicino la frazione di Scauri. Tra la sorpresa degli isolani, il manto bianco lungo la strada perimetrale Sud fotografato con gli smartphone ha fatto il giro dei social. In tanti ancora ricordano ancora la grande nevicata del febbraio 1981, quando l’intera isola si coprì di fiocchi bianchi.

