Pasqua 2022, Vueling collega Palermo a Firenze e Barcellona

Vueling, compagnia aerea appartenente al gruppo IAG, ha confermato per le vacanze di Pasqua, tra l’8 e il 18 aprile 2022, le 2 rotte che collegano l’aeroporto di Palermo alle città di Firenze e Barcellona, aumentando sensibilmente le frequenze settimanali.

Insieme alle altre 34 rotte – di cui 12 da Roma Fiumicino, 4 da Firenze e 18 dagli aeroporti di Catania, Bari, Cagliari, Napoli, Venezia, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Torino, Genova e Pisa – la compagnia spagnola ridà vigore alla sua flotta con nuove e numerose frequenze. Da Palermo saranno disponibili connessioni con Barcellona con 7 voli a settimana e fino a 6 collegamenti con l’aeroporto di Firenze.

Vueling, compagnia del gruppo IAG (International Airlines Group), è presente in Italia dal 2004 e leader presso l’aeroporto di Firenze dal 2012, svolgendo un ruolo chiave per lo sviluppo economico e turistico della regione. Per l’estate 2022, la compagnia aerea copre una rete di oltre 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate da una flotta di Airbus A319, A320, A320neo e A321.

Attualmente, la compagnia consiglia a tutti i passeggeri di consultare il sito web e l’app, dove vengono fornite

informazioni aggiornate sulle restrizioni e i documenti necessari per viaggiare verso ogni destinazione.

Intanto sono buone le statistiche di febbraio 2022 dell’aeroporto di Palermo: -7,5% passeggeri rispetto al 2019 (349.572 contro 378.156); +4% movimenti (3.063 contro 2.945). Andamento annuale rispetto al 2019: +3,2% movimenti (6.344 contro 6.146); -15,69% passeggeri (654.489 contro 776.313).