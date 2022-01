Monreale, coppia no vax ricoverata, “Ora siamo pentiti”

Coppia di Monreale non vaccinata ricoverata in ospedale. Così Carlo e Maria raccontano il proprio pentimento per non essersi vaccinati. La paura è stata più grande della volontà di vaccinarsi ora però sono ricoverati in ospedale.

Dopo essersi ritrovati positivi al Covid, la loro situazione si è aggravata. I due monrealesi sono stati colpiti duramente dal virus. Ora lui è al Civico di Palermo, lei al Policlinico. Sono stati intervistati dal Tg Regione della Rai.

“Ci siamo fatti prendere dalla paura, si dicevano tante cose sui rischi del vaccino”, ha detto lui pentito. Carlo Badagliacca, 62 anni, è stato ricoverato con la saturazione molto bassa. Adesso sta molto meglio, riesce a parlare senza la maschera dell’ossigeno. Ha la barba lunga ma non la vuole ancora rasare: “La barba me la faccio appena esce mia moglie, prima devo vedere lei”. Lei, Maria Sanfilippo, 57 anni, si trova intubata al Policlinico di Palermo.

