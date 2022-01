Una “Cascata di nuvole” a Pantelleria, il vento dà spettacolo (VIDEO)

Una cascata di nuvole è lo spettacolo ripreso nell’Isola di Pantelleria. In effetti sembrano proprio nuvole quelle immortalate da un videomaker ma si tratterebbe di un evento atmosferico molto conosciuto nella meteorologia aeronautica che consiste in una variazione improvvisa del vento in intensità e direzione.

Un meraviglioso spettacolo della natura chiamato la Cascata delle Nuvole. Così lo presenta Alessandro Grazioso, che ha pubblicato il filmato sul suo profilo Facebook incuriosendo decine di utenti e lasciando sorpresi tutti. “Montagna grande – la vetta più alta della Perla nera del Mediterraneo – faceva da scudo alle nuvole provenienti da Pantelleria , una piccola parte di nuvole riuscivano a superare la montagna facendo una cascata, mentre le altre si aprivano verso est e ovest, lasciando un cielo limpido a Sud”. Immagini spettacolari e inedite quelle riprese quasi per caso. “Non avevo grandi mezzi a disposizione con me, ma in qualche modo ho cercato di documentare quello che vedevo”, aggiunge. La Cascata di nuvole si spiega con un termine inglese, wind shear che significa “taglio del vento”. Si tratta di un evento atmosferico molto conosciuto nel mondo della meteorologia aeronautica che consiste in una variazione improvvisa del vento in intensità e direzione. Il risultato è un effetto “slavina di nuvole” davvero suggestiva. Così il video mozzafiato di Pantelleria ha fatto il giro del web.

