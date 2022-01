Dolore a Palermo, il Covid uccide il noto macellaio Franco Greco

Lutto a Ficarazzi e a Palermo per l’ennesima vittima del covid-19 che si è portato via un professionista celebre e stimato. Si tratta di Francesco Greco, noto macellaio palermitano che era molto stimato per la sua attività. Tantissimi i palermitani che nel corso degli anni erano stati serviti da Franco, così lo chiamavano gli amici e i clienti.

Francesco Greco è morto dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate, a quanto pare non era ancora vaccinato. La triste notizia è stata data dal figlio in un commosso post sui social. “Papà questa volta hai perso. Addio vita mia. Grazie per quello che mi hai fatto diventare”.