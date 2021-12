Monreale, turista olandede schiaffeggia una donna in piazza

MONREALE – Attimi di paura a Monreale nei pressi della piazza principale del paese dove un turista olandese di è reso responsabile di un’aggressione nei confronti di una donna. Si tratta di un’impiegata del Museo Diocesano che si trova alle spalle del celebre Duomo monrealese.

Tutto è avvenuto quando la museale ha terminato il turno ed è uscita dalla struttura. L’uomo, che poco prima non era stato fatto entrare al museo per via perché in ritardo, l’avrebbe attesa al di fuori del museo. Dopo un’accesa discussione, il turista avrebbe sferrato violenti schiaffi sul volto della dipendente. Anche una collega si sarebbe contrapposta al violento, ricevendo diversi spintoni.