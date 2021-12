Focolaio Covid a Roccamena, contagiati 61 cittadini

Salgono a 61 i contagi nel piccolo paese di Roccamena, nel Palermitano, che deve fare i conti con un focolaio che, con passare dei giorni cresce e non sembra arrestarsi. La preoccupazione ora è per i prossimi giorni caratterizzati da feste in famiglia e riunioni.

A Roccamena i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale aggiornati ad oggi 20 Dicembre 2021 dicono che ci sono 61 soggetti positivi.

