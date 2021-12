Tornano gelo e nevicate in Sicilia, fine settimana polare

Ultimi giorni di beltempo in Sicilia e in tutto il Sud Italia. Se per domani le previsioni per l’isola sono buone con temperature perfino in aumento, nei prossimi giorni e nel fine settimana si prevede una fase caratterizzata da freddo e gelate. È in arrivo sull’Italia una perturbazione proveniente dalla Russia che porterà di nuovo piogge, il calo delle temperature e neve a bassa quota.

La perturbazione proveniente dalla Siberia arriverà in Sicilia e in tutto il Centro-Sud già da venerdì ma la fase più acuta arriverà nei giorni del weekend.

