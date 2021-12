Buca killer a Palermo, decine di auto danneggiate

Buca stradale killer a Palermo, in viale della Regione Siciliana Nord Ovest. Si prospettano decine di richieste di risarcimento danni per il Comune di Palermo.

Sono decine gli automobilisti rimasti vittima della voragine che si è creata in queste ore lungo la Circonvallazione di Palermo, nella parallela che termina in via Pollaci. A finire nella buca sono state decine di auto che hanno danneggiato pneumatici, ammortizzatori e cerchi. Una buca pericolosissima anche per i veicoli a due ruote.

