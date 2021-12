La corsa all’ospedale ma partorisce in autostrada, muore il bambino

Le contrazioni, la corsa verso l’ospedale e il dramma. Una tragedia che si è consumata sull’autostrada Messina-Palermo dove una donna di 37 anni ha partorito in auto mentre cercava di recarsi in ospedale. Il piccolo però non ce l’ha fatta.

Il dramma è avvenuto all’altezza dello svincolo di Santo Stefano di Camastra. La donna ha partorito in una piazzola, aiutata dal suo compagno e da alcuni operai dell’Anas. Poi però il bambino è morto nonostante l’arrivo degli operatori del 118.

La donna è stata trasferita all'ospedale Barone Romeo di Patti. A Mistretta, da tempo, non c'è più il reparto di ostetricia che è stato smantellato e la distanza con l'ospedale di Patti è di circa 80 chilometri. È iniziata la corsa per l'ospedale dopo che la donna, al settimo mese di gravidanza, ha avvertito le contrazioni. In qualche modo il bimbo è venuto alla luce. Poi l'allarme dato da alcuni operai dell'Anas, l'arrivo del 118 e la corsa di madre e neonato verso l'ospedale di Patti. Purtroppo però durante il tragitto le condizioni del piccolo sono peggiorate e il suo cuoricino ha smesso di battere. Le condizioni della madre non destano preoccupazioni. La Procura di Patti ha aperto un'inchiesta e ha ordinato l'autopsia sul corpicino del bambino.

