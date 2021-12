Grave incidente a Balestrate, un ferito sulla SP17

Grave incidente stradale alle porte di Balestate (PA). Un uomo è rimasto ferito nello scontro tra un trattore che trasportava olive e una vettura.

L’incidente è avvenuto lungo la SP17 proprio all’ingresso del paese in provincia di Palermo. Per causa ancora in via di accertamento, il trattore si sarebbe scontrato con un’automobile a circa 300 metri dalla nota pizzeria “Cavallino Bianco” sulla SP17. Uno schianto violentissimo che ha visto l’auto ribaltarsi; il trattore invece ha perso il carico sull’asfalto

Al momento non si conoscono le generalità della persona ferita e nemmeno le sue condizioni. I socorritori del 118 ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Balestrate e la Polizia municipale per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Potrebbe interessarti anche: Grave incidente frontale provoca diversi feriti, uno è grave Terribile incidente stradale questa mattina. Un uomo è stato trasportato in codice rosso a bordo di un elisoccorso del 118 in ospedale. Il grave sinistro è avvenuto lungo la strada... Masso cade sulla Palermo-Mazara, grave incidente tra tre auto Momenti di paura lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo A29 dove un’automobile è stata colpita da un masso causando un incidente stradale. La vicenda a Cinisi. L’uomo alla guida del mezzo... Brutale rapina alla stazione di rifornimento, custode ferito Violenta rapina in un distributore di carburante a Ciminna, nel Palermitano. Un uomo è finito in ospedale dopo l’aggressione da parte di tre uomini che hanno fatto irruzione nell’impianto Esso... Grave incidente mortale in autostrada, muore un uomo a Buonfornello Umberto Giovanni Ribaudo, 29 anni, è morto questa mattina lungo l’autostrada Palermo – Catania A19. L’incidente mortale è avvenuto nei pressi di Buonfornello in provincia di di Palermo. Ha perso...

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

Seguici