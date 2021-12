Nuova ondata artica in Sicilia, allerta gialla della Protezione Civile

Torna il maltempo nel Palermitano e in tutta la Sicilia dove potrebbe arrivare nuovamente la neve sulle vette più alte. La Protezione civile regionale ha diramato un avvisi di allerta meteo di colore giallo. Il livello è di attenzione per tutta l’Isola. Si tratta di un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in vigore dalla 16 di oggi alle 24 del 3 dicembre.

Secondo le previsioni del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori tirrenici.

Domani la Sicilia vedrà l'arrivo di un nuovo freddo in Sicilia che porterà piogge sparse durante il corso della mattinata. Dal pomeriggio inoltre arriverà il secondo impulso artico della stagione. Atteso un deciso calo delle temperature e il ritorno della neve fin verso i 1.100 m sul comparto centro-occidentale della Sicilia.

