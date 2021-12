Incidente furgone-bus, travolto autista Amat

Incidente stradale oggi a Palermo tra un furgone e un autobus dell’Amat. Il conducente del bus è rimasto ferito e trasportato in ospedale. L’uomo alla guida del furgone è fuggito.

In particolare, un autista dell’Amat è rimasto ferito ad un arto a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Roccazzo, vicino ala rimessa dei bus dell’azienda palermitana.

Nello schianto tra il bus numero 422 e un furgone il conducente del bus è rimasto ferito. In un primo momento il furgone ha colpito il bus danneggiando lo specchio retrovisore. Poi mentre il conducente stava cercando di sistemarlo, il guidatore del furgone ha proseguito la corsa colpendo il braccio dell'impiegato, poi è scappato. Sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno condotto l'autista ferito in ospedale. Sul caso indaga la polizia municipale che sta cercando di identificare l'autore dell'incidente.