Tragedia a Palermo, muore per una caduta nel marciapiedi danneggiato

Tragedia nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Salvatore Zancla, 79 anni, ha perso la vita dopo essere inciampato in un marciapiedi malmesso. Sulla vicenda la polizia ha avviato le indagini.

Il terribile incidente è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 17. L’uomo era con la moglie e camminava in via Gustavo Roccella, di fronte la scuola Montegrappa. Tutto ad un tratto avrebbe perso l’equilibrio iinciampando in unaLbuca. L’uomo è caduto per terra sbattendo la testa, e anche la moglie è rimasta ferita.