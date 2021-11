Tragedia a Palermo, muore una bambina e la Procura apre un’inchiesta

È avvolta nel mistero la morte di una bambina di 13 anni avvenuta all’ospedale dei Bambini di Palermo. Nonostante i medici abbiano tentato di tutto per salvarle la vita, la piccola è morta. La procura ha disposto l’autopsia.

Il ricovero e il decesso in ospedale

La 13enne era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina dove è sopraggiunta la morte cerebrale. Un colpo immane per i genitori i quali, nonostante il grande dolore, hanno dato l’approvazione per la donazione degli organi. I medici dell’ospedale dei Bambini, come detto, hanno fatto vari tentativi per cercare di strapparla alla morte Purtroppo ieri la bambina di 13 anni è morta.