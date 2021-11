Ci sono i fondi regionali, Monreale avrà un cinema con 340 posti a sedere

Monreale tornerà ad avere un cinema a nove anni dallo stop al cantiere per la ristrutturazione dello storico cineteatro Imperia. Questa mattina, infatti, il sindaco della città in provincia di Palermo ha consegnato alla ditta i lavori.

I lavori riprendono dopo 9 anni

Grazie all’intermediazione tra amministrazione e ditta, dopo nove anni, sono ricominciati i lavori di ristrutturazione del cineteatro Imperia. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha consegnato il cantiere all’impresa Euroservizi srl. “Oggi è un giorno indimenticabile – dice il sindaco in una nota – perché finalmente i cittadini monrealesi, non appena saranno completati i lavori di ristrutturazione potranno riappropriarsi di uno spazio che per tanti anni gli è stato sottratto”.

Un cineteatro con 340 posti a sedere Il cinema Imperia è chiuso ormai da decenni. Quello che si avvia a conclusione è un intervento che consentirà di poter usufruire di uno spazio adeguato per le attività culturali, teatrali e cinematografiche che verrà messo a disposizione per una vera e propria ripartenza della città. "Si apre una fase storica che avevamo programmato e oggi prende il via grazie al lavoro e alla disponibilità di tutti noi che ci abbiamo fortemente creduto", continua il primo cittadino. A rendere possibile l'avvio del completamento è stato il lavoro di coordinamento svolto dall'assessore comunale Pupella fra l'attività degli uffici tecnici, l'ufficio legale del comune e il CTU nominato dal tribunale, per raggiungere la conciliazione giudiziaria che ha permesso la ripartenza dei lavori. La struttura arriverà a ospitare 340 persone. I fondi nel Bilancio Regionale 2021 Anche il titolare ditta Euroservizi, ha ringraziato l'amministrazione Arcidiacono per aver consentito l'avvio delle opere di ristrutturazione. "Se Monreale – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Intravaia – riavrà una struttura da adibire alle sue attività culturali, anche teatrali, è grazie alla determinazione del Governo regionale che ha lavorato in collaborazione con l'amministrazione comunale". Il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, infatti hanno lavorato affinché nel Bilancio regionale 2021 fossero inserite le somme destinate all'opera, ma che rischiavano di essere perse.