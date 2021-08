Scoperti a Partinico lavoratori in nero col reddito di Cittadinanza, blitz dei Carabinieri

PARTINICO – I Carabinieri di Partinico hanno controllato due aziende agricole, interessate alla coltivazione di canapa indica a basso contenuto di THC. I militari hanno scoperto la presenza di un lavoratore ”in nero”. Per cui è stata elevata la sanzione amministrativa di 3.600 euro nei confronti del titolare.

I carabinieri hanno anche verificato quattro aziende di autolavaggio, contestando sanzioni per oltre 20000 euro poiché, in tre di queste, sono stati trovati quattro dipendenti “in nero” di cui 2 percettori del reddito di Cittadinanza. In un caso è scattata anche la “sospensione dell’attività”. I percettori irregolari del reddito di cittadinanza sono stati segnalati all’INPS per la revoca del beneficio.

I militari hanno anche denunciato alla Procura per furto aggravato, un 68enne, pensionato, del luogo. Nel corso di un sopralluogo in un magazzino di sua proprietà, adibito a deposito merci, in contrada “bosco falconeria”, i tecnici ENEL hanno riscontrato il collegamento abusivo alla rete elettrica.