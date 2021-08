Il mare di Mondello torna pulito, ok alla balneazione

Il mare di Mondello torna balneabile dopo il divieto imposto a causa di alcuni parametri dell’acqua non conformi.

Così il sindaco di Palermo annulla l’ordinanza che imponeva il divieto di balneazione da Capo Gallo, a Mondello, all’Addaura.

A seguito dei controlli effettuati dalla ASP, è stato verificato il rientro nei parametri di balneabilità dell’acqua in tutti i punti controllati ed è stata quindi revocata la ordinanza che prevedeva il divieto temporaneo di balneazione a Mondello.

La conferma viene dal sindaco Orlando. “Pochi minuti fa ho firmato la revoca dell’ordinanza dello scorso 20 agosto che vietava la balneazione in alcuni tratti del litorale di Mondello a causa della presenza di elementi inquinanti”.

La nuova ordinanza si attiene ancora una volta alle indicazioni della Asp competente per i controlli. Il rientro, in breve tempo, nei parametri previsti per la balneabilità e la mancata individuazione lungo la costa di scarichi fognari sembrano confermare si tratti di un episodio di inciviltà.

Continuano i controlli per individuare e sanzionare responsabilità e si resta in costante collegamento con l’Asp che continuerà ad effettuare prelievi e ad inviare conseguenti comunicazioni per la adozione di eventuali provvedimenti. “L’obiettivo inderogabile è salvaguardare le condizioni del mare e dei bagnanti”, dice il primo cittadino.