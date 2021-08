Mister Amazon, avvistato con il suo mega yacht a Balestrate

Jeff Bezos, proprietario di Amazon, avvistato a Balestrate a bordo dello yacht più grande del mondo. Il fondatore e mega milionario, si trova a bordo della Flying Fox, imbarcazione super lusso, ancorata davanti il mare di Balestrate.

Nell’estate dei mega yacht in Sicilia, non poteva mancare Mister Amazon Jeff Bezos. Il gigantesco Flying fox di 136 metri si trova oggi a Balestrate, in provincia di Palermo. La grande imbarcazione fa bella mostra di sé nel mare azzurro del Golfo di Castellammare.

Nei giorni scorsi Bezos aveva visitato anche le Isole Eolie. Era stato visto a Panarea.

Costruito nel 2019, lo yacht Flying fox accoglie fino a 25 ospiti. I membri dell’equipaggio sono invece una cinquantina. Il fondatore di Amazon, secondo Forbes, è l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 177 miliardi. Il Flying Fox, 136 metri di lusso ed alta tecnologia. È lo yacht più costoso di sempre. Il suo valore si aggira attorno al mezzo miliardo di dollari ed è stato costruito nei prestigiosi cantieri tedeschi Lürssen, a Brema, battente bandiera della Cayman Islands.

Sul Flying Fox ci sono un salone di bellezza, spa, cinema, moto d’acqua, due eliporti con elicottero e un centro per le immersioni. Per noleggiare il Flying Fox una settimana si parte da 3 milioni di euro.

Amazon ha scelto l’area industriale di Brancaccio collocata all’interno del perimetro della città di Palermo, sempre più zona di insediamenti commerciali e logistici. Qui la multinazionale americana aprirà un nuovo deposito di smistamento. Si tratta di una nuova struttura, che si aggiunge a quella di Catania, che sarà operativa in autunno e servirà i clienti residenti in Sicilia occidentale, principalmente nelle aree di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Il centro di smistamento darà lavoro a cieca 110 persone tra impiegati e autisti.