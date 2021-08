Terremoto in Sicilia di magnitudo 3,2

Un terremoto nella notte in Sicilia registrato dalla rete nazionale di rilevamento.

La scossa è avvenuta al largo delle isole Eolie e, secondo la sala sismica dell’Ingv, ha avuto magnitudo 3.2 e si è registrata alle 3.35, ore italiane.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro a 22 km di profondità ed epicentro a nord di Stromboli. L’epicentro ad una distanza di 87 km da Messina e 91 da Lamezia Terme in Calabria.

Il terremoto, che non avrebbe provocato danni a persone o cose, è avvenuto nel distretto sismico del Tirreno Meridionale, una zona in cui non è raro registrare scosse simili.