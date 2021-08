Selvaggia Lucarelli ammaliata da Trapani, “Tra le città più affascinanti d’Italia”

Selvaggia Lucarelli, dopo le polemiche dei giorni scorsi che hanno riguardato Noto, ora fa tappa nel trapanese dove si innamora delle sue bellezze.

Il viaggio in Sicilia di S elvaggia Lucarelli

La giornalista di TPI e il Fatto Quotidiano prosegue il suo tour siciliano e, dopo aver visitato l’Etna, si innamora del territorio trapanese. Le prossime tappe saranno Favignana, sorella maggiore delle isole Egadi, e Palermo, come lei stessa ha annunciato su Instagram.

Tappa a Trapani e a Erice

La giornalista-influencer vanta oltre 1,1 milioni di followers, pronti ad ammirare le foto e le storie che pubblica ogni giorno. In questi giorni Selvaggio Lucarelli ha fatto tappa a Trapani e a Erice e ne è rimasta affascinata.

Il messaggio d’amore per Trapani

“Erice che la sovrasta, le Egadi che la guardano. Le saline, il porto, la spiaggia in città, il centro, il vecchio quartiere dei pescatori. I cortili nascosti, il vento perenne. La funivia. Un fascino da città del nord Africa. Trapani è una delle più affascinanti città d’Italia”. Così la giornalista, nel suo viaggio in Sicilia, ha finalmente dedicato un post positivo per l’isola dopo le vibranti polemiche con la città di Noto.

Anche il fidanzato estasiato

Ma il Trapanese ha affascinato anche Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato-chef della Lucarelli.Ne ha approfittato per degustare e decantare le specialità locali. “Trapani ci piace molto”, ha fatto sapere Biagiarelli informando i follower di aver acquistato una coppola di paglia.