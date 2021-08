Colpo di scena, la Sicilia resta zona bianca

La Sicilia resta zona bianca per un’altra settimana

Un vero colpo di scena visto che si parlava già di zona arancione

Nessuna regione domani dovrebbe passare in giallo

La Sicilia dovrebbe restare in zona bianca. Secondo quanto si apprende, sembra probabile che domani non ci sarà alcuna ordinanza per il passaggio di fascia delle regioni e l’isola resterà nella fascia che non prevede alcuna restrizione.

L’isola era tra le Regioni sotto la lente d’ingrandimento. Era possibile il passaggio in zona gialla. Oggi però

hail bollettino riserva una stabilità nei valori (10% intensive e 17% area medica). La regione erà rimasta per 4 giorni ferma al 9% per le

rianimazioni. Stabile anche la Sardegna rispettivamente al 9% e al 10%. La regione aveva fatto registrare un ribasso del 2% nelle intensive passando da 11% a 9%.

La Sicilia si salva sul filo del rasoio. Un dato incredibile visto che fino a qualche ora fa si parlava addirittura di Sicilia in zona arancione da metà settembre. Era stata infatti sfiorata la soglia dell’incidenza settimanale che ha superato i 150 casi ogni 100mila abitanti.

La zona arancione sarebbe ad un passo

Secondo gli esperti, l’arancione sarebbe stato dietro l’angolo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare le nuove restrizioni. Intanto però la Sicilia resta in zona gialla.