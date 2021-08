Monreale, ladro arrestato mentre svaligia villetta, in casa aveva tesoro di 20mila euro

Arrestato a Monreale un uomo sorpreso a svaligiare una villetta. In casa i Carabinieri hanno trovato un tesoro del valore di 20mila euro, frutto di alcuni colpi eseguiti nel monrealese.

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno tratto in arresto per “tentato furto aggravato” un 41enne palermitano. L’uomo, già gravato da una misura cautelare, è stato sorpreso dai Carabinieri a eseguire un colpo in una casa di Monreale.

Dopo aver scavalcato la recinzione di un’abitazione nel centro di Monreale, era intento a forzare una finestra facendo scattare l’allarme. I vicini hanno allertato i militari chiamando il 112, facendo scattare la corsa dei militari che hanno beccato il topo di appartamento.

Effettuata una ricognizione sui luoghi, e un’accurata perquisizione a casa dell’uomo, è stato possibile recuperare 59 orologi, 9 borse, 7 portafogli in pelle, 32 profumi, 4 macchine fotografiche e bigiotteria varia.

Gli oggetti, tutti provento di precedenti furti, per un valore complessivo stimato in circa 20.000 euro, sono stati sequestrati. L’uomo, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e della celebrazione dibattimentale con rito “direttissimo”.