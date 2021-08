Bimbo travolto da auto nella Valle dei Templi, è in coma

Il bimbo investito da un’auto nella Valle dei Templi, è in coma. Ora d’ansia per le sorti del bambino. Il bambino tedesco di 10 anni è stato investito da un’auto in via Passeggiata archeologica, nella Valle dei Templi.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, il bambino si sarebbe allontanato dal camper dove si trovava con la famiglia e sarebbe stato travolto una volta attraversato la strada. La giovane alla guida della Mercedes si sarebbe fermata a prestare soccorso al bimbo.

Il piccolo è stato trasferito, con l’elisoccorso del 118, al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo dove i medici lo hanno sedato. Il quadro clinico viene ritenuto delicato. Ora è in coma farmacologico.

L’auto, sequestrata dalla polizia, era guidata una giovane agrigentina che si è subito fermata per prestare i soccorsi.