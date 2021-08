Tamponi non più gratis per i non vaccinati, ordinanza di Musumeci

Da domani, 14 agosto 2021, il drive-in per i tamponi alla Fiera del Mediterraneo, dove finora sono stati effettuati tamponi rapidi gratuiti a tutta la popolazione, rimarrà chiuso. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha emanato un’ordinanza.

Il provvedimento contiene nuove misure di contrasto alla pandemia. L’ordinanza dispone che gli screening in modalità drive-in con tamponi rapidi, per soggetti non vaccinati, siano a carico dell’interessato, quindi a pagamento.

L’area drive-in test dell’hub vaccinale provinciale resta al momento chiusa anche per i cittadini vaccinati. Fanno eccezione le persone convocate dall’autorità sanitaria per effettuare un tampone.

La Fiera del Mediterraneo resta aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 – festività di Ferragosto comprese – per i vaccini e per le richieste di assistenza all’ufficio green pass.

Il costo del tampone molecolare per il contestuale rilascio del green pass è sempre a carico del richiedente. Così come i tamponi rapidi nei drive in per i soggetti non vaccinati.