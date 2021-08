Da Monreale e San Giuseppe Jato per gettare i rifiuti a Palermo, multati 42 furbetti

Qualsiasi cosa pur di non fare la raccolta differenziata. Anche andare in un altro comune. Ben 42 persone in una sola mattinata sono state multate a Palermo, in via Ernesto Basile. Sono i cosiddetti furbetti del sacchetto.

Il vice sindaco, Fabio Giambrone ed il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Messina, hanno predisposto un servizio mirato al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti provenienti da altri Comuni.

In virtù di questa disposizione, in data odierna, in via Ernesto Basile, agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato 42 trasgressori, la maggior parte dei quali provenienti da Comuni diversi. I trasgressori provengono da Belmonte, Altofonte, Santa Cristina Gela, Bagheria, San Giuseppe Jato, Carini, Monreale, Marsala, Caccamo, Piana degli Albanesi, Terme Vigliatore (ME). Multati anche alcuni cittadini palermitani, residenti in zone dove vige la raccolta differenziata.

Giambrone e Messina hanno dichiarato che “questi controlli, volti al contrasto della migrazione dei rifiuti, continueranno quotidianamente in tutta la città” ed espresso il loro apprezzamento “per l’encomiabile lavoro svolto dal personale della Polizia Municipale”.