Carmelo Campanella di Misilmeri trovato morto a Palermo su divano abbandonato

Carmelo Campanella, di Misilmeri, 49 anni. È suo il corpo senza vita ritrovato a Palermo in via Conte Federico. Il corpo dell’uomo si trovava in un divano abbandonato. Ora sono in corso indagini.

Il corpo esanime di Carmelo Campanella, di Misilmeri, è stato trovato senza vita in via Conte Federico. Si tratta della strada laterale che costeggia l’autostrada Palermo Catania, nei pressi del quartiere Ciaculli. L’uomo era sdraiato sopra un divano abbandonato per strada tra i rifiuti. La sua auto era in una via vicina.

Sul posto il 118 che ha solo potuto constatare la morte. Indagano i carabinieri. Nel luogo del ritrovamento è arrivato il medico legale e il pm di turno che ha deciso per l’esecuzione dell’autopsia.