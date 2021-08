Notte di fuoco sulle Madonie e a Monreale, animali carbonizzati (VIDEO)

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità. Sono oltre 300 gli interventi svolti nelle ultime dodici ore, dall’alba sette Canadair in volo nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

Nelle immagini le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che da giorni stanno interessando Petralia Soprana (PA), senza sosta il lavoro delle squadre schierate a protezione delle abitazioni vicine ai fronti di fiamma.

Madonie isolate per ore. Strade chiuse al transito. E’ stato impossibile raggiungere i comuni montani fino a tarda notte. Il fuoco ha assediato le principali vie di comunicazione dove, lungo la sede stradale, sono caduti i pali della rete elettrica e telefonica. Sono andati in cenere migliaia di ettari di pascolo e di macchia mediterranea, boschi in fiamme, casolari, stalle distrutte, animali arsi vivi.

Fuoco anche a Monreale dove brucia il bosco di Casaboli a monte Gibilmesi. Qui sta operando un elicottero Falcon del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Fiamme anche a San Martino delle Scale dove si è sviluppato un grosso incendio nel corso della notte. Qui anche i residenti sono scesi in strada per spegnere le fiamme.