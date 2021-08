Trova oltre 1000 euro in strada, Carabiniere in vacanza a Favignana li porta in caserma

Un Carabiniere in vacanza a Favignana trova oltre mille euro in contanti per strada e li porta in Caserma. Una bella storia di altruismo è quella che proviene dai militari della stazione di Favignana.

L’uomo, un sottufficiale dei Carabinieri, si trovava nella splendida isola delle Egadi in vacanza quando, per strada, ha trovato la somma di mille e cento euro. I ritrovamento a piazza Castello, la piazza centrale del pasino.

Il Carabiniere non ci ha pensato due volte a restituirli e ha consegnato i soldi ai colleghi della Stazione dell’isola. La speranza è che il denaro possa tornare a chi lo ha smarrito. In caso contrario, i Carabinieri di Favignana li consegneranno all’ufficio oggetti smarriti del Comune.