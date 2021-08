Diramata nuova Allerta rossa in Sicilia, sarà ancora caldo sahariano

Allerta rossa a Palermo e provincia ma anche in tutte le altre provincie dell’isola a causa dell’intensa ondata di caldo. Temperature anche oltre i 45 gradi oggi in numerose località dell’entroterra siciliano. Ora scatta una nuova allerta per la giornata di domani.

ALLERTA ROSSA IN SICILIA

La Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, che prevede per la provincia di Palermo, per la giornata di domani, mercoledì 11 agosto, temperature percepite fino a 42°C (livello 3, rosso). Livello 3 e colore rosso anche per la giornata di giovedì 12 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 39°C (livello 3, rosso).

Per quanto riguarda il rischio incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di “attenzione” (colore rosso).