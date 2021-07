Tragedia a Palermo, uomo si suicida in casa di riposo

Suicidio in una casa di riposo di Via Duca della Verdura, a Palermo. L’uomo, 88 anni, ospite della struttura assistenziale per anziani, si è buttato dalla finestra e ha perso la vita.

La tragedia questa mattina poco prima delle 6. L’uomo si è gettato dal terzo piano.

Sul posto la polizia, i carabinieri e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno solo potuto costatare il decesso dell’anziano. Resta da capire cosa ha spinto l’uomo a compiere l’estremo gesto.

Terminata l’ispezione del cadavere il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.