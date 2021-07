Sbarca a Palermo lo sceicco più ricco del mondo, servito dallo chef Francesco Piparo

A Palermo avvistato “Al Lusail”, lo yatch dal valore di 500 milioni di dollari, 123 metri di lunghezza, 12 suite, due piscine, palestra, eliporto e una sala cinema. Appartiene allo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar.

L’avvistamento a Marina Villa Igiea

Il ricchissimo sceicco è stato avvistato a Marina Villa Igiea, porto turistico di Palermo. L’emiro del Qatar, è nel capoluogo insieme a tutta la famiglia reale. Al Thani, proprietario del Paris Saint-Germain e fondatore della tv araba Al Jazeera.

Servito dallo chef palermitano Francesco Piparo

Immancabile ovviamente la cucina, dove sabato sera ha avuto accesso lo chef palermitano Francesco Piparo, ideatore del ristorante Sicilò. Lo sceicco Al Thani resterà a Palermo ancora per qualche ora prima di riprendere il suo viaggio. “Oggi la Sicilia ospita la royal family del quatar – scrive lo chef palermitano su Instagram – e non possiamo mancare, si cucina in yatch portando il territorio la madre, la tradizione che ci riporta al mondo arabo”.

Il viaggio in Sicilia dello sceicco

Nei giorni scorsi era stato avvistato a Riposto e nell’isola di Salina sul suo yatch super lussuoso, una delle perle della sua flotta. A bordo della lussuosa imbarcazione dovrebbe trovarsi, anche se non vi è nessuna conferma, l’intera famiglia reale del Qatar, comprese le sue tre moglie e gli otto figli.

Chi è Tamim bin Hamad Al Thani

Tamim è il quarto figlio dell’emiro Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani e il secondogenito della sua seconda moglie, Mozah bint Nasser Al Missned. Nato a Doha il 3 giugno del 1980, dopo aver studiato alla Sherborne School di Dorset, si è laureato all’accademia militare di Sandhurst nel Regno Unito nel 1998 ed è stato nominato principe ereditarionel 2013.