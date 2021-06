Virginia e Carmelo ora sono due angeli, strazio al funerale

Strazio e disperazione a Misilmeri al funerale di Virginia Calvaruso e Carmelo Granata. I due fidanzati di 29 e 37 anni morti in un tragico incidente mortale tra via Ernesto Basile e viale Regione Siciliana a Palermo. Questo pomeriggio i i funerali si sono svolti nella chissà madre del comune in provincia di Palermo.

Tante gli amici, i parenti e i colleghi di lavoro dei due giovani che hanno trovato la morte nel tragico incidente. Virginia lavorava in un bar, Carmelo era dipendente del Coinres, a Misilmeri.

Scene di dolore al funerale dove sono accorse tantissime persone. Tra le bare dei due fidanzati fuori e palloncini bianchi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per una morte assurda e violenta provocata una una lunga serie di fatalità. Misilmeri é ancora incredula per l’immane tragedia.

Avrebbero dovuto sposarsi a breve e nel loro ultimo giorno di vita erano a Palermo proprio per i preparativi delle nozze. Carmelo e Virginia erano in sella a un Piaggio Beverly che è finito contro un’auto, una Bmw X3, nel tratto finale di via Basile poco prima dello svincolo che porta in viale Regione Siciliana, direzione Trapani.

L’impatto è stato molto violento e per i due non c’è stato nulla da fare. L’amministrazione del Comune di Misilmeri ha proclamato il lutto cittadino per oggi, giorno dell’ultimo saluto.