Arrivano a Palermo i voli Wizz Air e sette nuove rotte low cost

A Palermo arriva la quinta base italiana della compagnia aerea Wizz Air. Con 2 Airbus A321 all’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” e il lancio di 7 nuove rotte dal capoluogo siciliano, la compagnia continua la sua espansione in tutto il paese.

La base Wizz Air a Palermo

I 2 aeromobili Airbus A321 assegnati a Palermo supporteranno sette nuove rotte verso le seguenti città: Basilea Mulhouse-Friburgo (EuroAirport), Bologna, Londra Luton, Pisa, Torino, Treviso, Verona, a fianco del già esistente servizio per Milano Malpensa. I continui investimenti di Wizz Air nel mercato sosterranno una ripresa stabile del settore turistico italiano e la crescita economica nella regione.

Compagnia aerea rispettosa dell’ambiente

La creazione della quinta base di Wizz Air in Italia rafforza l’impegno della compagnia aerea a operare nel rispetto dell’ambiente. Con una flotta di un’età media di 5,5 anni composta dai più efficienti e sostenibili aeromobili a corridoio singolo della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo attualmente disponibili, le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY2020 (57,2 gr / km / passeggero). Grazie al più ampio portafoglio ordini di oltre 244 aeromobili ultramoderni della famiglia Airbus A320neo, la compagnia aerea si è impegnata a ridurre ulteriormente la propria impronta ambientale del 25% per ogni passeggero fino al 2030, attivando anche più di 60 iniziative di sostenibilità compresa la compensazione del carbonio, l’efficienza del carburante e la riduzione del rumore.

Oggi la presentazione a Palermo

Intervenendo oggi alla cerimonia di apertura della base, József Váradi, Group Chief Executive Officer di Wizz Air ha dichiarato: “La nostra nuova base a Palermo sottolinea il nostro impegno a diventare in Italia la compagnia aerea low cost più amata e attenta all’ambiente, sia per i viaggi nazionali che internazionali. Con il progresso delle campagne di vaccinazione europee e l’allentamento delle restrizioni, è con entusiasmo e grande piacere che accolgo i passeggeri a bordo “.

Confermata l’attrazione di Palermo

“L’apertura della base Wizz Air nello scalo dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino conferma la grande attrattività turistica di Palermo e di tutto il suo comprensorio. È l’ennesimo risultato positivo di una gestione di eccellenza che ha permesso di costruire partnership nazionali e internazionali. Lentamente la città, dopo le rinunce e i sacrifici imposti dalla pandemia, sta riacquisendo la sua vocazione turistica. E l’arrivo di questa importante compagnia aerea ne è la conferma”. Lo ha detto Leoluca Orlando.

Grandi prospettive di sviluppo

“Raccogliamo i frutti di un anno d’intenso lavoro – dice Giovanni Scalia, Ceo di Gesap -, con la nascita della base di una nuova e importante compagnia aerea, che si è affacciata a Palermo soltanto nel 2020. Questa nuova collaborazione commerciale ha in serbo grandi prospettive di sviluppo per i prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda l’ulteriore incremento del segmento di traffico internazionale”.