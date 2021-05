È morto Franco Battiato, la Sicilia piange

È morto il cantautore siciliano Franco Battiato. Il catanese aveva 76 anni, compiuti lo scorso 23 marzo, era malato e da tempo si era ritirato dalle scene. È morto all’alba di questa mattina.

Un angoscioso tweet del direttore di “Civiltà Cattolica”, Antonio Spadaro, sembrava lasciare poco spazio ai dubbi e la conferma arriva dal sindaco di Milo, Alfio Cosentino. Proprio a Milo Battiato aveva stabilito il suo buon retiro fra una tournée ed un’altra in giro per il mondo.

La famiglia ha reso noto che Battiato si è spento questa mattina alle 5.30 nella sua residenza di Milo e che i funerali avverranno in forma privata.

Battiato era nato a Riposto, allora chiamata Ionia, il 23 marzo 1945. In occasione del suo 76esimo compleanno, lo scorso marzo, era stato ripubblicato La voce del padrone, il suo capolavoro del 1981.

Artista eclettico e mai banale, dopo l’iniziale fase pop degli anni Sessanta passò al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente, per poi ritornare alla musica leggera, approfondendo anche la canzone d’autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato anche la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica.

Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una breve esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta.