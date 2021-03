I siciliani Colapesce e Dimartino Disco di platino con “Musica leggerissima”

I due siciliani Colapesce e Dimartino quarti a Sanremo e premio Lucio Dalla con Musica leggerissima conquistano disco di platino. È il primo brano di Sanremo 2021 a raggiungere questo traguardo. Misilmeri e Solarino esultano con loro assieme a tutta la Sicilia.

Un riconoscimento meritato visto che Musica leggerissima è ormai un vero e proprio tormentone. Il disco di platino arriva a pochi giorni dall’ultimo lavoro discografico del duo di cantautori siciliani. Il 19 marzo è uscito I Mortali², repack dell’album dell’anno scorso.

Un doppio album che contiene anche dieci nuove tracce, tra cui Musica Leggerissima, la cover di Povera Patria presentata sul palco dell’Ariston e la title track (inedita) I Mortali. A completare la tracklist, anche un adattamento in italiano di Born to Live di Marianne Faithfull (dal titolo Nati per Vivere) e sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo, riproposti in versione inedita: Copperfield, Non Siamo gli Alberi, Totale, I Calendari, Amore Sociale e Decadenza e Panna.

Colapesce e Dimartino intanto si godono il momento d’oro segnato da successi in radio e su tutte le piattaforme steaming. Musica leggerissima, oltre aessere disco di platino è tra le prime posizioni su Spotify, Dezeer, ITunes, YouTube, e su tutte le radio. Un successone.

“Ci piaceva l’idea che fosse qualcosa in più di un semplice repack con il pezzo di Sanremo, quindi dentro oltre alle dieci canzoni già edite e “musica leggerissima“ ci troverete “Povera patria” nell’arrangiamento di Davide Rossi, una canzone nuova che si chiama “i mortali”, sei pezzi del nostro repertorio personale riarrangiati per l’occasione e una cover di Marian Faithfull “Born to live” che abbiamo liberamente tradotto in italiano “Nati per vivere”.

I sei pezzi e la cover della Faithfull sono stati registrati da Giacomo Fiorenza al fonoprint di Bologna, lo storico studio di Lucio Dalla.