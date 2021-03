Incidente mortale a Castellammare del Golfo, muore un uomo

E Salvatore Milazzo, 74 anni, la vittima di un incidente mortale che si è verificato questa mattina all’interno del centro urbano della città di Castellammare del Golfo in provincia di Trapani.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente di questa mattina ma pare che l’uomo alla guida della sua auto abbia invaso, per caso ancora da accettare la corsia opposta, andando a schiantarsi contro un auto che intanto sopraggiungeva. La tragedia è avvenuta in via Segesta.

Ferite a causa del violento impatto altre due persone. Per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. Inutili i soccorsi da parte del 118. Sulla dinamica indaga la polizia municipale del centro trapanese.

Salvatore Milazzo era stato presidente del Circolo del Movimento Sociale di Castellammare del Golfo.