Impennata di contagi, a San Mauro Castelverde chiesta la zona rossa

È emergenza contagi anche a San Mauro Castelverde, Comune delle Madonie, in provincia di Palermo. Il sindaco ha chiesto al presidente della Regione, Nello Musumeci, la dichiarazione di zona rossa.

A San Mauro Castelverde su circa 1.400 abitanti sono 51 i positivi. Sono 23 i positivi al tampone molecolare e 28 al rapido. Sono 60 le persone in isolamento fiduciario. I dati sono emersi dall’ulteriore screening fatto questa mattina con 85 tamponi effettuati dall’Usca di Cefalù.

Il sindaco Giuseppe Minutilla, dopo l’impennata dei contagi, ha chiesto alle Autorità sanitarie e al presidente della Regione Nello Musumeci l’istituzione della zona rossa. L’emergenza sanitaria è esplosa negli ultimi due giorni. Tra i positivi vi sono anche alcuni alunni che frequentano gli istituti scolastici a Gangi e Cefalù.

“Ho chiesto – ha detto il sindaco Minutilla – al dipartimento di prevenzione, al commissario Covid e al presidente della Regione nuove misure di prevenzione che potranno sfociare in una zona rossa. Non ci posso essere più furberie, denunciate al vostro medico lo stato di salute al primo sintomo, non ci possono essere scorciatoie – si sfoga il primo cittadino – questo è il momento più difficile e drammatico per la nostra comunità, dobbiamo rispettare le regole. Accettiamo con coscienza e serenità le decisione che saranno prese”.