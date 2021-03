Paura a Misilmeri, scoppia incendio in una villetta (VIDEO)

Rosa Daricca Immagine 1 di 14

A Misilmeri, scoppia un incendio in una villetta. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco.

Un incendio si è sviluppato all’interno di una villetta del comune in provincia di Palermo. Il rogo è divampato nella notte a Misilmeri. Sul luogo del rogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato danni alla villetta.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe stato scatenato dal malfunzionamento della canna fumaria del camino. Solo tanta paura per i residenti dell’edificio, fortunatamente non si registrano feriti, come conferma una nota dei Vigili del fuoco.