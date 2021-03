In 17 organizzano un festino, blitz anti Covid dei Carabinieri

Ancora festini organizzati da giovani bloccati dai Carabinieri nell’ambito dei controlli anticovid. Una telefonata ha avvertito i militari di una festa organizzata all’interno di una villetta di Mazara del Vallo. La festa è stata interrotta dall’arrivo delle Gazzelle e tutti i ragazzi sono stati multati.

Una villetta trasformata in discoteca

I Carabinieri delle Stazioni di Mazara del Vallo e Mazara Due sono intervenuti, su segnalazione, in una villetta nel quartiere di Mazara Due da dove proveniva musica ad alto volume. Dentro la villetta i militari hanno sorpreso 17 ragazzi, tutti minorenni, che si erano assembrati senza rispettare le regole imposte per far fronte alla pandemia. I minorenni, infatti, avevano allestito una vera e propria discoteca self made dove non mancavano bevande alcoliche. Nella circostanza, sono state elevate 17 sanzioni amministrative di 400 euro cadauna, previste dalla vigente normativa.

Ieri i Carabinieri hanno multato 9 ragazzi che avevano organizzato una festa di Carnevale a Camporeale con tanto di foto pubblicate sui social. I carabinieri hanno analizzato le immagini e hanno multato i giovani di San Giuseppe Jato e di San Cipirello, attualmente zone rosse.