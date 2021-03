Curva in risalita in Sicilia, 766 nuovi positivi

Sono in tutto 766 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati invece 30 e il totale arriva così a 3.508. Sono di nuovo preoccupanti i dati relativi ai contagi in Sicilia. E se si pensa che solitamente il lunedì i dati sono al ribasso, il report non fa altro che aumentare i livelli di allerta.

Dopo i dati in calo post zona rossa e arancione, ora i dati tornano nuovamente a salire e l’ipotesi di una zona bianca in Sicilia diventa sempre più remota.

Sono quindi 366 i nuovi positivi sull’Isola. E’ quanto si evince dal bollettino del 1 marzo diffuso dal ministero della Salute. Dati non buoni perché in Sicilia si è registrato un caso su dieci in Italia (sono stati 7.925). Preoccupano le varianti inglese e sudafricana. La prima sarebbe la più diffusa e la più contagiosa soprattutto tra i giovani.

Un aumento certificato dall’ufficio statistica del Comune di Palermo.

“Rispetto alla settimana precedente sono aumentati i nuovi positivi – commenta D’Anneo – e i nuovi ingressi in terapia intensiva, anche se sono diminuiti gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i deceduti”. Nel dettaglio la settimana che si è conclusa ieri indica un aumento dei nuovi positivi in Sicilia, che sono stati 3568, il 9,9% in più rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 22,5%. In crescita anche i tamponi positivi rispetto alle persone testate, il 10,3%, con un aumento del 9,1% rispetto alla settimana precedente.