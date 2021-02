Estate 2021, all’aeroporto di Trapani atterra Lumiwings

In estate da Trapani verso le isole greche, Forlì e l’Europa dell’est e viceversa. Le mete cult dell’estate 2021 passano da Trapani Birgi.

Sarà la compagnia Lumiwings a collegare l’aeroporto Vincenzo Florio a Forlì, le isole greche e l’Europa dell’Est. La compagnia aerea che ama gli animali, promuove il biglietto ad un euro per i cani e i gatti. Il collegamento per l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, già da marzo.

Verso l’estate 2021

«La prossima estate 2021, i vacanzieri che si trovano sui lidi romagnoli o nelle splendide isole greche potranno decidere, con un semplice volo diretto, di raggiungere l’Isola di Mozia, le saline di Trapani o le altre bellezze del territorio, aggiungendo così storia e cultura alla propria vacanza, con una minima spesa ». Lo dichiara il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, in occasione della presentazione delle nuove rotte della compagnia aerea Lumiwings che collegheranno l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi con l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì e con quelli di alcune isole greche e dell’Europa dell’Est, Romania e Polonia.

All’incontro di debutto delle nuove rotte della Summer 2021 erano presenti oltre al presidente di Airgest, Salvatore Ombra e al direttore generale Michele Bufo, la responsabile commerciale di Lumiwings, Chiara Rebughini e Michele Manzi dell’agenzia MZDS, responsabile della comunicazione della compagnia aerea privata con licenza greca, fondata nel 2015 che ha lavorato con importanti operatori aerei italiani, fornendo la propria esperienza operativa e commerciale in collegamenti sia nazionali che internazionali. La flotta sarà composta inizialmente da tre Boeing 737 da 139 posti.

Le nuove rotte della compagnia Lumiwings a Trapani

Dal 28 marzo partirà il Trapani-Forlì (Emilia Romagna) per sei giorni a settimana tranne il mercoledì. Da giugno a settembre voleranno il Trapani-Heraklion (Creta) il mercoledì; il Trapani-Santorini, martedì e sabato; Trapani-Rodi, martedì e sabato; Trapani-Katowice (Polonia), lunedì e venerdì; Trapani-Lodz (Polonia), martedì e sabato; Trapani–Arad (Romania), lunedì e venerdì e Trapani-Craiova (Romania), lunedì e venerdì. Gli ultimi quattro con una sosta di 50 minuti a Forlì per la sanificazione dell’aeromobile.

Le promozioni di Lumiwings per la Summer 2021

La compagnia aerea Lumiwings ha lanciato tre tariffe: Light, Classic, Flex e si potrà far viaggiare in cabina il cane o il gatto con un solo euro di sovrapprezzo, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre. La Promo a 35 euro è già quasi esaurita. Il cambio del biglietto è gratuito fino al 31 ottobre, un bagaglio da 23 kg è incluso nella tariffa Light e Classic e 32 kg nella tariffa Flex su alcune tratte.

Il commento del presidente dell’aeroporto di Trapani, Salvatore Ombra

«Pur non essendo nuovi di questo mestiere – ha commentato Salvatore Ombra, presidente di Airgest – siamo emozionati nel presentare nuovi voli con una nuova compagnia aerea all’aeroporto di Trapani. Un incontro, quello con Lumiwings, nato in occasione di un TTG e maturato nonostante il lockdown, per il profondo desiderio da parte di entrambi di andare avanti. La Forlì è una rotta importante che ci rilancia verso l’Est Europa e quelle sulla Grecia sono assolutamente vincenti. Spero che non sia un punto di arrivo ma il punto di partenza e che il territorio risponda bene. Per la prossima Summer puntiamo a 30 rotte dal nostro aeroporto, l’obiettivo è quello che ci eravamo posti l’anno scorso ma traslato di un anno, e cioè di raggiungere e superare il milione di passeggeri e poter essere un valido punto del turismo nella Sicilia Occidentale e ripagare la Regione siciliana, socio di maggioranza per gli investimenti fatti».