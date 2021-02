Neve dalle Madonie a Monreale, mezzi Anas sulle statali

La neve è arrivata. Nel Palermitano una coltre bianca ha invaso strade e vette più altre di monti e colline attorno a Palermo.

Neve a Piana, Monreale, sulle Madonie

La neve è caduta abbondantemente questa notte pure a bassa quota in provincia di Palermo. Nelle autostrade e nelle statali sono al lavoro i mezzi dell’Anas per liberare il fondo stradale. Anche alcuni comuni stanno inviando i mezzi spargisale nelle strade di competenza.

Neve sulla Palermo-Catania, all’altezza degli svincoli per le Madonie, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi, e sulla statale Palermo-Sciacca all’altezza di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie.

Scuole chiuse per neve

Arriva la neve a Piana degli Albanesi e il sindaco dispone le chiusura delle scuole. Una fitta nevicata quasta notte ha imbiancato il territorio di Piana degli Albanesi. “Per collegamenti urgenti con Palermo percorrere la strada Piana Santa Cristina Gela Palermo (ex linea ferrata) ‘dice il sindaco Rosario Petta -. Massima attenzione, uscire solo in caso di necessità. I pullman Piana – Palermo non hanno svolto il servizio di collegamento. Con Ordinanza Sindacale è stata disposta la chiusura delle scuole per oggi lunedì 15 Febbraio. Nelle strade principali di Piana in collaborazione con la città metropolitana di Palermo e la protezione civile comunale si sta intervenendo per garantire la percorribilità”.

Alle Eolie mare mosso e danni

Violente mareggiate si sono abbattute sulle Eolie. A Canneto, a Lipari, è stato danneggiato il manto stradale. Sempre a Lipari, il lungomare di Acquacalda è stato invaso dall’acqua. Nelle zone alte è sceso anche qualche fiocco di neve.