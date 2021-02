Il Covid uccide moglie e marito, tragedia a Bagheria

Un’altra tragedia causata da questo maledetto virus. Accade a Bagheria che marito e moglie muoiono a causa delle complicazioni legate al Covid-19 a distanza di pochi giorni. E Bagheria perde anche un pezzo di storia del calcio.

Come riporta La Voce di Bagheria, è morto Franco Aiello, 74 anni, meglio conosciuto in città come Ciccio. L’uomo era ricoverato da qualche giorno al Policlinico di Palermo dopo essere risultato positivo. Qualche giorno prima aveva perso la moglie Concetta anche lei a causa del Covid. Nel corso delle ultime ore la sua condizione di salute è peggiorata fino al decesso. Una notizia dolorosa per la città delle ville.

Ciccio Aiello era una persona conosciutissima a Bagheria e dintorni. Era un bravo allenatore e si occupava da sempre di calcio giovanile. Era anche un ex calciatore, aveva militato nella Stella Rossa di Bagheria.