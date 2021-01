Pasta, riso e cibo per bambini poveri gettati nelle campagne di Roccamena

Pasta, biscotti per l’infanzia, riso e altro cibo gettati nelle campagne di Roccamena come fossero rifiuti. Il ritrovamento è del proprietario di un fondo agricolo che ieri si è trovato di fronte all’amara sorpresa.

Pasta, biscotti per bambini e riso come rifiuti

Decine di pacchi tra pasta e altri alimenti, tra cui cibo destinato ai bambini, sono stati trovati gettati come rifiuti dopo essere stati consegnati da chi, quotidianamente si impegna per dare un aiuto ai cittadini che più ne hanno bisogno. In tanti sui social chiedono il perché di un gesto simile.

Eppure quel cibo, oggi probabilmente inutilizzabile, avrebbe potuto sfamare tante bocche. Sono tanti, tantissimi, i siciliani in povertà e assistere a spettacoli del genere certamente fa pensare che forse qualcosa non sta funzionando.

C’è chi patisce la fame, e voi che fate?

“Ci sono persone che muoiono di fame e persone che vanno alla Caritas e poi questo é il risultato – dice chi ha trovato il cibo gettato nel proprio terreno -. Bambini patiscono la fame e voi che fate? Richiedete la Caritas e poi andate a buttare il tutto“.