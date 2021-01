Incendio in una casa di Corleone, donna in prognosi riservata

Terribile incidente ieri mattina a Corleone. Una donna di 59 anni, A.d.M , è stata aggredita dalle fiamme mentre dormiva nella sua casa di contrada San Marco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un cuscino caduto sopra una stufa a gas.

La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale dei Bianchi di Corleone. A riportare la notizie è il sito Città Nuove Corleone.

La donna trasferita al Civico di Palermo

Una volta arrivata al nosocomio della città, la donna è stata stabilizzata ma vista la difficile situazione clinica, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Centro grandi ustionati dell’Ospedale civico di Palermo. La donna presentava ustioni su oltre il 50% della superficie corporea. Al momento la 59enne si trova è ricoverata in terapia intensiva e i sanitari si sono riservati la prognosi. La città di Corleone adesso spera che la signora possa riprendersi. Sono in corso indagini.

Tanti gli incidenti simili, l’ultimo a Monreale

Il 13 gennaio scorso a Monreale una donna è morta a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento. La tragedia si è consumata in via Baronio Manfredi, una via della parte alta della cittadina normanna. A perdere la vita è Giuseppa Balistreri, 91 anni, morta a causa delle fiamme che hanno imperversato all’interno del suo appartamento. La causa del rogo sarebbe da attribuire al corto circuito di una stufa oppure ad una sigaretta. Su queste ipotesi indagano i Vigili del Fuoco di Palermo accorsi sul posto. I soccorritori al momento del loro arrivo hanno trovato la donna già senza vita.