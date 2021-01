Palermo, maxi controlli anti-Covid lungo la Circonvallazione (VIDEO)

Ben 12 auto dei carabinieri in piallale Giotto

Controlli lungo tutta la Circonvallazione di Palermo

Migliaia le autocertificazioni visionate

Auto in fila per i controlli anti-Covid dei Carabinieri lungo viale Regione Siciliana.

Lungo le corsie laterali della Circonvallazione di Palermo numerose auto delle forze dell’ordine. Passate al setaccio autocertificazioni e motivazioni sugli spostamenti di centinaia di auto. Si tratta della task force di controlli avviati dalla Prefettura di Palermo per fronteggiare l’emergenza Covid e per limitare al massimo gli spostamenti in zona rossa.

I controlli a piazzale Giotto (VIDEO)



I controlli anti-Covid a Palermo da parte dei Carabinieri in viale Regione Siciliana si sono svolti in direzione Trapani. Nei pressi di piazzale Giotto diversi posti di blocco da parte dei militari che obbligavano le auto che transitavano sulla corsia centrale a spostarsi su quella laterale.

I Carabinieri provvedevano a fermare vetture per tutti i controlli del caso e, specificatamente, per accertare se, in zona rossa, gli automobilisti rispettavano le norme sugli spostamenti. Ben dodici pattuglie e quaranta uomini in azione in viale Regione Siciliana, all’altezza di piazza John Lennon.

I controlli in entrata e in uscita da Palermo

Lungo la Circonvallazione di Palermo anche diverse auto della polizia di Stato. Il traffico inevitabilmente è andato in tilt con lunghe file di auto.

Il monitoraggio dei controlli del 27 gennaio 2021 relativi al giorno precedente dice che a Palermo e Provincia sono state controllate 1.978 cittadini lungo le strade e 150 sono le sanzioni inflitte per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.