Scoppia focolaio al Pronto soccorso con 18 positivi

Aumentano i medici e gli infermieri positivi nel focolaio all’ospedale Civico di Palermo. Sarebbero 18 i sanitari al lavoro nel pronto soccorso dell’ospedale Civico positivi al Covid19. Nell’ospedale palermitano un dipendente avrebbe la polmonite, tutti gli altri sarebbero asintomatici.

Il cluster all’interno del Pronto soccorso è stato individuato nel corso dei normali controlli sul personale che ogni giorno ha a che fare con centinaia di pazienti che passano dal reparto. “Stiamo cercando di arginare il focolaio – ha spiegato Massimo Geraci, il direttore del pronto soccorso – stanno tutti bene, proporrò alla direzione sanitaria l’esecuzione di tamponi ogni tre giorni”.

La direzione dell’azienda sanitaria ha fatto sapere che “la simultanea positività si è registrata su 18 operatori su 160 impegnati nell’area pari a circa l’11 per cento del totale”. I positivi sono in isolamento domiciliare e il personale sarà progressivamente reintegrato a copertura dei turni previsti”. Intanto il dirigente generale avrebbe chiesto una relazione ai responsabili delle strutture coinvolte per individuare le cause che hanno provocato i contagi. “In otto mesi di emergenza avevamo avuto soltanto tre casi tutti subito rientrati – ammette Geraci – adesso dovremo analizzare i percorsi organizzativi di accesso per rivederli in chiave più restrittiva”.